Puy-de-Dôme : réaménagement de la rivière Bédat à Chappes

À Chappes (Puy-de-Dôme), la rivière du Bédat fait l’objet d’un chantier de renaturation pour une période de deux ans.

D’importants travaux sont en cours sur le Bédat à Chappes (Puy-de-Dôme) pour redonner à cette rivière son aspect naturel. La longueur du cours d’eau concerné est d’environ un kilomètre. Le coût des travaux est estimé à 2,5 millions d’euros.

La première phase du chantier a débuté depuis le 4 juillet, et s’étalera jusqu’en octobre 2022. Elle concerne le tronçon compris entre le parc municipal et le pont de la route d’Ennezat. L’objectif sera de décaler le lit dans l’enceinte du parc. Un cheminement piéton et une passerelle seront également réalisés afin de créer une boucle dans le parc.

La seconde phase commencera d’ici au printemps 2023. Elle portera sur des aménagements minimalistes à l’aval du pont de la route d’Ennezat pour permettre la diversification des écoulements et la reconstitution du fonds. Les travaux se poursuivront par la suppression du béton de part et d’autre de la rivière. Le chantier s’achèvera d’ici à l’été 2023 par la création d’une rampe au fond à la jonction entre le tronçon aménagé et l’aval naturel.

Soulignons que cette opération de renaturation s’inscrit dans le cadre du contrat territorial des rivières Morge, Buron et Merlaude signé en octobre 2021 entre la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et le conseil départemental du Puy-de-Dôme.