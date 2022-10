Puy-de-Dôme : réaménagement de l’avenue Baraduc à Châtel-Guyon.

À Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), l’avenue Baraduc est au centre d’un projet de réaménagement, porté par la commune et la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. Présenté en conseil municipal au début octobre 2022, il s’agit d’une métamorphose qui s’inscrit dans la continuité du programme de renouvellement des quartiers du centre-ville. Elle a pour objectif de créer un nouvel axe urbain apaisé et propice à la promenade ainsi qu’à l’activité commerciale.

Le chantier, circonscrit entre le théâtre et le restaurant La Boucherie, devrait débuter d’ici à novembre 2022. Prévus sur une période de sept mois, les travaux porteront sur l’élargissement des trottoirs. Ils viseront aussi à aménager une nouvelle voirie, permettant une cohabitation entre les vélos et les voitures. Par la même occasion, une modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement sera effectuée afin de lutter contre les éventuelles fuites.

Au total, un montant de 2,7 millions d’euros, subventionné par l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Puy-de-Dôme, sera investi dans la réalisation de l’ensemble de ces travaux.