Puy-de-Dôme : présentation du futur parcours de la nouvelle piste cyclable entre les communes de Pont-du-Château et de Lempdes

Les travaux de la nouvelle piste cyclable reliant le Pont-du-Château à Lempdes seront clôturés d’ici à 2023.

Le 13 septembre 2022, Clermont Auvergne Métropole et la ville de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) ont organisé une réunion d’information pour présenter aux habitants et aux riverains le futur parcours de la nouvelle piste cyclable qui reliera les communes de Pont-du-Château et de Lempdes (Puy-de-Dôme). Cette voie verte empruntera les rues Pierre-Boulanger et André-Citroën ainsi que le chemin de la Banche. Le début du chantier est programmé pour l’automne 2022 et prendra fin d’ici au printemps de l’année prochaine.

Cette opération, qui a pour vocation de promouvoir les mobilités douces, s’inscrit dans le cadre du schéma directeur cyclable de Clermont Auvergne Métropole. La métropole prévoit la mise en place de plus de 300 kilomètres d’aménagements cyclables afin de développer son réseau cyclable local. Le but est de mieux desservir les zones d’activités et de relier ses différentes communes aux territoires voisins. En ce sens, cette nouvelle piste sera reliée à la voie verte de l’Allier.