Puy-de-Dôme : pose de la première pierre du futur learning center « Le Kap » à Clermont-Ferrand

La construction du learning center de l’université Clermont-Auvergne a été lancée officiellement le 12 janvier 2023. La dénomination du futur établissement a également été révélée durant cette cérémonie de pose de la première pierre. Baptisé « Le Kap », ce lieu polyvalent viendra compléter le bâtiment de la rue Kessler, construit en 1950. Il se développera sur une surface de 7 000 m² et proposera des espaces de formation, de travail, de documentation, de recherche et de restauration. Sa livraison est prévue à la rentrée 2024.

Le projet global porte sur une extension architecturale moderne. Il s’agira de créer un aspect structurel rappelant les années 1950, tout en gardant l’existant en l’état et en trouvant une continuité sur la partie neuve. Réalisée selon les règles environnementales, la nouvelle structure se composera d’une aile contiguë à l’ancien bâtiment du laboratoire Magmas et Volcans. Elle disposera d’une façade vitrée au nord et de nombreux espaces vitrés avec ombrières.

Précisons que le projet est conçu par l’agence Espagno Milani Architectes Associés. Il est réalisé par l’entreprise GCC.