Puy-de-Dôme : point sur le plan d’investissement du Département pour améliorer le cadre de vie des habitants

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a dévoilé, au début de l’automne 2022, son plan d’investissement pour les sept ans à venir. Au total, 780 millions d’euros seront mobilisés jusqu’en 2030. Ce budget sera consacré, en grande partie, à la réalisation de projets destinés à améliorer le cadre de vie des habitants sur l’ensemble du territoire.

Le Département prévoit ainsi d’investir dans la modernisation des infrastructures publiques. Concernant le cadre éducationnel, un plan Marshall a été mis en place pour la rénovation et la modernisation des collèges. Des actions seront aussi menées pour l’entretien, la rénovation et la sécurisation du réseau routier. L’amélioration de la performance énergétique des logements est également prévue. Une attention particulière sera notamment portée sur la sobriété énergétique des équipements départementaux destinés à l’enfance et à la famille. En outre, des investissements seront alloués à la création d’une offre résidentielle répondant aux besoins des personnes en situation de handicap.