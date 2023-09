Puy-de-Dôme : ouverture de la Frac Auvergne, à Clermont-Ferrand, en 2025

La Halle aux blés fait partie des paysages de la ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Classé et inscrit au titre des monuments historiques, cet édifice était autrefois le marché aux céréales, puis accueillit l’école des beaux-arts. Depuis janvier 2020, il fait l’objet de travaux pour accueillir les collections du Fonds régional d’art contemporain Auvergne. Le coût total de l’opération s’élève à 10 millions d’euros, financés par l’État, la Région, le Département et Clermont Auvergne Métropole. Le projet est conçu et réalisé par le cabinet d’architecture parisien Ateliers Lion, associé à Christian Laporte, maître d’œuvre spécialisé dans la restauration du patrimoine. Le conseil régional a annoncé une ouverture en 2025.

Précisons que la Halle aux blés possède plus de 3 500 m² de surface. Réparti sur quatre niveaux, le bâtiment comporte deux verrières de 225 m², au deuxième et au dernier étage. Le programme de réhabilitation comprend la création d’une salle pluridisciplinaire pouvant accueillir 210 personnes. Il prévoit également une halle d’exposition temporaire, des bureaux, un atelier et un lieu de résidence d’artistes.