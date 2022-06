Puy-de-Dôme : ouverture de l’enquête publique concernant le projet InspiRe de Clermont Auvergne Métropole

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le cadre du projet InspiRe, une enquête publique a été lancée sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole.

Depuis le 30 mai 2022, une nouvelle étape est franchie dans le cadre de la mise en œuvre du projet InspiRe. Une enquête publique a été lancée dans les communes d’Aubière, d’Aulnat, de Chamalières, de Clermont-Ferrand, de Cournon-d’Auvergne, de Durtol et de Royat (Puy-de-Dôme). Cette procédure sera clôturée le 4 juillet prochain.

Le programme vise une restructuration de tout le réseau de transports en commun de Clermont Auvergne Métropole. Pour y parvenir, la Métropole et le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise (SMTC-AC) envisagent de créer deux lignes de bus à haut niveau de service qui desserviront une soixantaine de stations à travers le territoire. Il s’agit des lignes B et C. Des aménagements urbains spécifiques seront aussi réalisés sur la façade urbaine de l’aéroport à Aulnat et sur celle du square de la Jeune-Résistance à Clermont-Ferrand. Le réaménagement du secteur autour de la place Renoux, l’implantation d’un centre d’exploitation et de maintenance (TechniCentre bus) à Cournon-d’Auvergne, l’aménagement de deux parkings de proximité ainsi que la reconstitution des places de parking à Durtol et à Chamalières sont également prévus.

Selon le calendrier de réalisation du projet, la mise en service devrait se faire d’ici à 2026.