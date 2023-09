Puy-de-Dôme : livraison de la Maison de l’innovation au campus universitaire des Cézeaux, près de Clermont-Ferrand

L’université Clermont-Auvergne (UCA) vient d’inaugurer sa Maison de l’innovation sur le campus des Cézeaux, à Aubière. Commandité par la Direction de l’immobilier et de la logistique de l’UCA, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cet établissement a été implanté dans l’ancien bâtiment de biologie végétale et de recherche. Il abrite un show-room, des espaces de « coworking », une salle de conférence ainsi que des salles de réunion et de formation.

La Maison de l’innovation regroupe le pôle Partenariats et territoires, la Direction de la recherche et des études doctorales, la plate-forme Clermont Auvergne Innovation et la Fondation UCA. Elle accueille également le pôle de compétitivité CIMES, les ingénieurs transferts du Centre national de la recherche scientifique et des étudiants entrepreneurs de Clermont Auvergne PEPITE.

Selon l’UCA, cette nouvelle structure a pour vocation d’être un espace de ressources pour la conception et la réalisation de projets de recherche innovants. Elle est mise à disposition des acteurs scientifiques et socio-économiques. En soutien à son ouverture, une subvention de 4 millions d’euros vient d’être octroyée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’UCA.