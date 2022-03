Puy-de-Dôme : livraison de la future maison de santé pluridisciplinaire d’Ambert en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Ambert, dans le Puy-de-Dôme, le chantier de la maison de santé se poursuit. L’objectif est d’y attirer les jeunes praticiens.

Lancé en 2018, le projet de maison de santé d’Ambert (Puy-de-Dôme) est porté par les professionnels de santé exerçant sur le territoire communal. Afin de le présenter aux élus de la ville, un groupe de praticiens a créé l’association des professionnels de santé pour la qualité des soins en pays d’Ambert (APSSA). Avec la crise sanitaire et les difficultés budgétaires, les travaux n’ont pu commencer qu’en janvier 2022 pour une livraison estimée en 2023. Bien que le projet soit privé, la Communauté de communes et la Municipalité ont proposé un terrain d’une surface de 10 000 m² pour les locaux et les parkings.

Situé dans le prolongement de la place du Commandant-Monnet, cet ambitieux projet prévoit la construction de deux bâtiments, un laboratoire de biologie médicale (263 m²) et la maison de santé (785 m²). Cette dernière accueillera des médecins généralistes, des cabinets d’infirmiers, de sage-femme, de psychologue et des consultations de spécialistes de la clinique Bon Secours du Puy-en-Velay. Un studio est également prévu dans le bâtiment. Il permettra aux médecins d’accueillir les internes dans les meilleures conditions.

De plain-pied, la future maison de santé sera construite en ossature bois. Elle permettra aux professionnels de se doter d’espaces de travail optimisés. Le bâtiment sera accessible aux personnes à mobilité réduite et disposera d’équipements adaptés aux professions médicales et paramédicales.