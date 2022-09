Puy-de-Dôme : les travaux de l’Ehpad des Bruyères se poursuivent à Bourg-Lastic.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La réhabilitation de l’Ehpad des Bruyères continue à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme).

La réhabilitation de l’Ehpad Les Bruyères est une opération portée par le centre communal d’action sociale de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme). Il est accompagné par l’entreprise publique locale (EPL) Assemblia depuis le début du projet.

Le chantier comprend une extension permettant de passer d’une capacité de 70 à 75 lits, ainsi que la réalisation d’une unité dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dessiné par le cabinet Cité Architecture, le projet met en avant l’insertion paysagère et les performances énergétiques des constructions. Notamment avec la prise en compte du contexte local et le choix de matériaux traditionnels et locaux.

Démarrée en 2021, la réhabilitation du bâtiment est programmée en trois étapes. La première phase, dédiée à la création de l’extension, s’est achevée en mars 2022. Les deux dernières étapes concernent les travaux de réhabilitation de l’existant.

À terme, les surfaces des chambres individuelles seront supérieures à 20 m². Chaque logement sera équipé d’une salle de bains accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Chaque unité sera, par ailleurs, dotée d’un salon et d’un office. Enfin, le nouvel aménagement prévoit l’implantation de la cuisine centrale et de la salle de restaurant collective au rez-de-chaussée.