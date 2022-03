Puy-de-Dôme : les travaux au sein du golf de Riom sont en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de restauration du golf de Riom, dans le Puy-de-Dôme, se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2022.

D’importants travaux de réaménagement et de réhabilitation sont actuellement entrepris au sein du golfe de Riom (Puy-de-Dôme). Ce chantier, qui va durer jusqu’à la fin de l’année 2022, se déroulera en deux phases. Commencée en janvier, la première étape sera clôturée début avril. Elle porte sur la remise en état de neuf des dix-huit trous du site, et sur la reprise de tous les départs et les bunkers (fosses de sable). Ces premiers travaux s’élèvent à 300 000 euros.

La deuxième partie, qui sera lancée en septembre ou en octobre 2022, se focalisera sur la remise en état des trous 10 à 18. Elle concernera également la suppression de deux parcours, qui seront par la suite déplacés sur un tout nouvel espace situé au-delà du cours d’eau de l’Ambène, acquis par la Ville de Riom et mis à disposition des golfeurs. Grâce à cette extension, la surface du golf passera de dix à onze hectares (dont trois dédiés au practice). Pour Jean-Marc Hesel, le président du club de golf de Riom, cet agrandissement permettra aux pratiquants d’explorer un nouveau terrain de jeu et de mettre à l’épreuve leurs talents.