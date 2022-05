Puy-de-Dôme : les ponts du réseau routier départemental sont en cours d’aménagement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département du Puy-de-Dôme aménage les ponts de son réseau routier pour assurer la continuité écologique de plusieurs cours d’eau.

Comptant environ 700 kilomètres de routes départementales, le Puy-de-Dôme dispose de l’un des plus grands réseaux routiers de France. Il assure régulièrement l’entretien courant de son réseau tout en garantissant la sécurité des usagers. Un budget annuel d’environ 50 millions d’euros est alloué à des opérations de sécurisation, d’amélioration et d’entretien des routes départementales pour offrir aux usagers et aux touristes un réseau performant. Cette année, le conseil départemental poursuit son programme de chantier pour rétablir la continuité écologique de plusieurs cours d’eau traversés par des routes départementales.

Une étude réalisée avec l’Office français de la biodiversité, la Direction départementale des territoires et la fédération de pêche du Puy-de-Dôme a permis d’identifier 30 ponts constituant des obstacles à la circulation des poissons dans les rivières et les ruisseaux qu’ils enjambent. Ces ouvrages nécessitent des travaux de reprofilage du cours d’eau et d’abaissement du radier (un revêtement de protection, en fond de rivière, contre le travail des eaux). Des enrochements du lit de la rivière sont aussi prévus pour réduire la vitesse de l’eau tout en créant des zones de répit pour la faune.

Dix ponts ont déjà bénéficié de travaux. Les 20 autres seront aménagés sur les trois prochaines années.