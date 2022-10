Puy-de-Dôme : les contours du projet « InspiRe » se précisent.

La déclaration de projet dans le cadre de l’initiative « InspiRe » a été effectuée par Clermont Auvergne Métropole (Puy-de-Dôme) fin septembre 2022. Cette étape a permis d’établir les délais de réalisation des travaux envisagés. Ainsi, d’ici à 2025, un premier lot d’équipements devrait être livré. Il comprendra deux lignes de bus à haut niveau de service avec de nouveaux matériels roulants, des terminus, des parkings relais et un technicentre (site de maintenance).

Le reste des infrastructures devrait être complété à l’horizon 2027. Ce second lot concernera le prolongement des nouvelles lignes en direction de Durtol (Puy-de-Dôme) et l’adaptation des pistes cyclables et des voies de bus sur la chaussée. En parallèle, de nouveaux aménagements paysagers seront réalisés autour des emprises du projet. Notamment, la plantation de 1 500 arbres et la désimperméabilisation des sols.

La somme allouée au projet s’élève à 324 millions d’euros. Cette initiative vise à proposer aux habitants un service de transports en commun efficient, la desserte du territoire, la métamorphose de l’espace urbain et l’amélioration du cadre de vie.