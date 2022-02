Puy-de-Dôme : le réseau de chaleur Energ’Iss chauffera la ville d’Issoire d’ici à fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de création du réseau de chaleur Energ’Iss se déroulera en quatre phases jusqu’à novembre 2022.

Le 3 juin 2021, Constellium, Dalkia et la Ville d’Issoire (Puy-de-Dôme) ont signé une convention tripartite sur la fourniture en chaleur par le réseau Energ’Iss. À terme, plus de 2 500 logements seront desservis par ce réseau. Le chantier a commencé en décembre dernier. Il s’étendra sur environ neuf kilomètres et se déroulera en quatre phases jusqu’à novembre 2022.

La première phase durera jusqu’au mois de mars prochain. Elle concernera les rues du Docteur-Sauvat, de Brioude, du Moulin-Charrier, l’avenue de la Libération, les rues Raoul-Bardy et des Petits-Capucins, l’avenue de la Gare, l’avenue Jean-Jaurès, le chemin du Bout-du-Monde, la rue du Cerf-Volant, le boulevard du 11-Novembre et l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy.

L’équipe d’Energ’Iss se mobilise pendant toute la durée du chantier pour réduire les nuisances occasionnées dans les rues concernées. Des itinéraires de substitution sont également prévus. Pour rappel, le réseau Energ’Iss constitue un outil moderne pour assurer la transition vers un système de chauffage durable dans les villes. Il contribue à l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire et entre dans le cadre des objectifs nationaux de transition énergétique.