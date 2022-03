Puy-de-Dôme : label Tourisme & Handicap pour le sentier des Contes, dans la forêt de la Comté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département du Puy-de-Dôme a labellisé Tourisme & Handicap le sentier des Contes qui traverse la forêt de la Comté.

La forêt de la Comté est située entre les communes de Vic-le-Comte et de Manglieu (Puy-de-Dôme). Pour donner la possibilité aux habitants de découvrir ce site, le Département a aménagé le sentier des Contes dans le cadre d’une labellisation Tourisme & Handicap. Ainsi, des bancs et des tables de pique-nique à l’abri des grands sapins ont été installés tout au long de cet itinéraire de 900 mètres, qui traverse le cœur de la forêt. D’autres équipements à vocation ludique ont aussi été mis en place (jeux, bornes sonores, xylophone, hamacs). À cela s’ajoutent des pontons disposés tout autour de l’une des deux mares du site pour permettre aux visiteurs d’observer les animaux et les plantes.

Rappelons que la labellisation Tourisme & Handicap vise à identifier les équipements et les sites touristiques accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce programme prend en compte quatre familles de handicaps : auditif, mental, moteur et visuel.