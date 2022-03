Puy-de-Dôme : la réhabilitation de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle débutera en avril 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de réaménagement de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle, dans le Puy-de-Dôme, nécessiteront un million d’euros.

La déchetterie intercommunale de Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme) sera en chantier à compter du mois d’avril 2022. Les travaux, qui vont durer un an, soit une livraison en avril 2023, porteront sur la restauration de ce site. Devenue vétuste, la structure a besoin d’un coup de neuf pour offrir des conditions d’accueil et d’utilisation optimales.

Afin de répondre aux nouveaux besoins du site, une parcelle de 2 500 m² vient d’être acquise, complétant ainsi celle de 3 300 m². À l’issue des travaux, la déchetterie se dotera de 13 quais. Les quais métalliques seront supprimés et laisseront place à des quais maçonnés. Une plate-forme de broyage va être aménagée pour les végétaux.

Outre la multiplication des bennes, quelques espaces pour le recyclage des encombrants et de produits spécifiques seront aussi créés. Ils comprendront des colonnes à verre ou à huile, une colonne pour les vêtements, les pneus, les déchets électriques et électroniques, et un caisson pour les produits dangereux (piles et filtres à huile).

Le coût prévisionnel de ce chantier est chiffré à 1 million d’euros. La communauté de Thiers Dore et Montagne, en charge du projet, va solliciter 80 % de subventions, dont 150 000 euros au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 150 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 500 000 euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour l’année 2022.