Puy-de-Dôme : la gare d’Issoire sera en chantier à partir de novembre 2022

Dix-huit mois de travaux seront nécessaires pour requalifier la gare d’Issoire dans le Puy-de-Dôme.

La gare d’Issoire (Puy-de-Dôme) entamera sa requalification en novembre 2022. Ce chantier, mené par la SNCF en collaboration avec la Municipalité, portera sur plusieurs aménagements dont la création de deux ascenseurs (un sur le parvis et l’autre sur le quai central), pour faciliter l’accès aux fauteuils roulants et aux poussettes. Rappelons que, actuellement, les personnes en situation de handicap doivent traverser les voies avec un agent de la gare. Le projet prévoit en outre le réaménagement et la végétalisation du parvis, en donnant la priorité aux mobilités douces.

La SNCF envisage de rénover et de moderniser le hall de la gare. Outre son agrandissement, il bénéficiera d’un changement d’éclairage et de peintures neuves. L’espace d’attente va également bénéficier d’un coup de neuf afin d’optimiser le confort des passagers.

L’ensemble de ces travaux va durer dix-huit mois, pour se terminer en avril 2024. À sa livraison, c’est une gare fluide, sécurisée, confortable et surtout accessible à tous, qui s’offrira aux usagers.

Le coût des travaux dédié à la mise en accessibilité du site s’élève à 3,6 millions d’euros, soutenu à hauteur de 75 % par la région Auvergne-Rhône-Alpes et à 25 % par l’État. Quant à l’aménagement du parvis, il coûtera 1,6 million d’euros, financé à 50 % par la région Auvergne-Rhône-Alpes et à 50 % par la Ville.