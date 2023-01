Puy-de-Dôme : la construction de la nouvelle école et la rénovation de la gendarmerie à Issoire démarrent cette année 2023

À Issoire (Puy-de-Dôme), une cérémonie de présentation des vœux a été organisée par la mairie en célébration de la nouvelle année 2023. Cet événement a été une occasion pour la municipalité d’annoncer le lancement de deux grands chantiers. Le premier concerne la gendarmerie de la commune. Les locaux existants feront l’objet d’une rénovation, dont le budget est estimé à près de 20 millions d’euros. Il s’agit d’une opération destinée à améliorer leur fonctionnalité et leur niveau de confort.

Le second chantier porte sur la construction d’un nouveau groupe scolaire au niveau de la rue de Bizaleix. Le futur établissement, qui comptera environ une vingtaine de salles de classe, doit accueillir les élèves de l’école élémentaire de Barrière et ceux de l’école maternelle de Murat. Au total, environ 10 millions d’euros devraient être investis dans les travaux. Le financement sera pris en charge par la ville d’Issoire avec le concours du conseil départemental du Puy-de-Dôme, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État.