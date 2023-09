Puy-de-Dôme : « La Brosserie », une nouvelle résidence à Billom

Conçue par l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (Ophis), la résidence « La Brosserie » a été inaugurée en mars 2023. Elle est implantée au 35, rue de la Gare, à Billom (Puy-de-Dôme), au sein d’une ancienne usine désaffectée. Ce nouveau programme immobilier propose 12 logements locatifs, comprenant quatre T2, six T3 et deux T4. Les appartements au rez-de-chaussée disposent d’un jardin privatif. Ceux situés en étage bénéficient d’une terrasse. L’immeuble abrite également les bureaux du Syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) et de Billom communauté.

L’opération a été réalisée par le groupement Avernoise de construction et MTA Marcillon Thuillier. Elle a nécessité une phase préalable de désamiantage et de démolition. Pour la reconstruction, les éléments renouvelables comme le bois ont été privilégiés dans le choix des matériaux. Le coût du projet s’est élevé à plus de 2,4 millions d’euros. Il a été soutenu financièrement par l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département.