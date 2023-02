Puy-de-Dôme : l’école Jean-Rostand à Riom ouvrira à la rentrée 2023

Les futur locaux de l’école Jean-Rostand, à Riom (Puy-de-Dôme), seront livrés avant la prochaine rentrée scolaire 2023. L’établissement disposera de salles de classe supplémentaires ainsi que de nouveaux espaces pédagogiques et administratifs. À l’extérieur, une cour et une entrée seront mises en place.

La restructuration du site a été lancée en 2021. Cette opération concerne notamment la mise aux normes d’accessibilité et l’amélioration du niveau de confort de l’ensemble des bâtiments (isolation, ventilation, éclairage…). Elle porte aussi sur l’embellissement des espaces extérieurs (création d’îlots de fraîcheur et de préaux). Les cheminements dans l’enceinte de l’école (dissociation de la chaussée et des zones piétonnes) seront aussi sécurisés.

Le projet est porté par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, le département du Puy-de-Dôme, l’État et l’Union européenne (Fonds européen de développement régional). Au total, un budget de près de 9 millions d’euros est investi dans sa réalisation.