Puy-de-Dôme : l’avenue de la République à Pérignat-lès-Sarliève a été restructurée

Commencée en 2019, la transformation de l’avenue de la République, à Pérignat-lès-Sarliève (Puy-de-Dôme), touche à sa fin. Les derniers travaux ont porté sur la requalification du tronçon sud. Ils ont permis de moderniser les équipements, de rénover la chaussée et de créer un nouvel aménagement paysager au niveau des trottoirs. Les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont aussi été renouvelés, et les arrêts de bus ont bénéficié d’une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. S’y ajoute une nouvelle piste cyclable à double sens en faveur des modes de déplacement doux. Elle s’étend sur plus d’un kilomètre de long et permet de relier le hameau de Noalhat et le centre-bourg de Pérignat-lès-Sarliève. Elle a été réalisée dans la continuité de celle qui a été aménagée sur la route de Cournon.

Dans l'ensemble, le coût des opérations est estimé à plus de 2 millions d'euros. Le financement a été assuré par Clermont Auvergne Métropole, la commune de Pérignat-lès-Sarliève, le département du Puy-de-Dôme et le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise.