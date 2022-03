Puy-de-Dôme : l’ancienne caserne Vercingétorix, à Riom, poursuit sa transformation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Six millions d’euros seront nécessaires au projet de transformation de la caserne Vercingétorix en logements.

La caserne Vercingétorix à Riom (Puy-de-Dôme) se transformera d’ici à fin 2023 en un ensemble immobilier d’une trentaine d’appartements. Les travaux qui viennent de débuter vont durer environ 18 mois. Cet aménagement permettra à la commune d’enrichir son offre immobilière.

À l’issue du chantier, la caserne comptera des appartements allant de 45 à 50 m². Ces derniers proposeront une performance énergétique proche du bâtiment basse consommation (BBC). Ils seront accessibles aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée et quelques-uns à l’étage. Certains logements conserveront les anciens abreuvoirs taillés dans la roche, témoignant ainsi le riche passé de ce bâtiment, qui fut autrefois un abattoir, une manufacture de tabac et une caserne. Rappelons que cet édifice est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Ce projet chiffré à 6 millions d’euros prévoit, en plus de l’aménagement des appartements, la réfection intégrale des toitures, des charpentes et des enduits, et l’aménagement de la cour pour qu’elle puisse retrouver son caractère d’origine et accueillir une vingtaine de places de parking.