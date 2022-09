Puy-de-Dôme : l’aménagement de la ZAC des Loubrettes continue dans Les Martes-de-Veyre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le Puy-de-Dôme, le quartier des Loubrettes, aux Martes-de-Veyre, poursuit sa métamorphose.

Aux Martes-de-Veyre (Puy-de-Dôme), les neuf hectares du nouveau quartier des Loubrettes poursuivent leur transformation. Lancé en 2012 par Mond’Arverne Communauté, en partenariat avec l’aménageur Assemblia, ce projet vise un aménagement global regroupant l’habitat diversifié, les espaces publics de qualité et la végétalisation.

Cette opération prévoit sur plus de huit hectares la construction d’environ 280 logements. Ce programme comprendra des logements individuels, intermédiaires et collectifs ainsi que des lots libres. Une structure multi-accueil de 30 places ainsi que des équipements d’activités tertiaires et de services sont également proposés pour répondre aux besoins des habitants. Privilégier les déplacements doux et la connexion directe du quartier avec le centre-bourg et la gare ferroviaire fait partie des autres grandes lignes de l’aménagement. Concernant le stationnement, plus de 135 places seront proposées.

Financé par Mond’Arverne Communauté, le coût global du projet s’élève à plus de 8 millions d’euros. Précisons qu’une visite guidée du quartier en cours d’aménagement a été organisée en juin 2022 à l’occasion de la semaine de l’innovation HLM.