Puy-de-Dôme : inauguration du programme « La Papeterie », à Blanzat

À Blanzat (Puy-de-Dôme), la requalification de la friche industrielle du Clos Saint-Vincent a franchi une nouvelle étape avec l’inauguration de « La Papeterie », le 18 septembre 2023. Réalisée par l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (Ophis), cette résidence comprend 28 logements allant du T2 au T4. Ces derniers sont répartis dans quatre petits bâtiments et disposent tous d’un espace extérieur (jardin, terrasse ou balcon). Imaginé par le cabinet Soho Architecture, le programme vise à offrir une meilleure qualité de vie du fait de son implantation dans un environnement naturel. Le site du Clos Saint-Vincent proposera à terme 78 locaux à usage d’habitation, dont 12 pavillons, 41 appartements neufs et 25 maisons réhabilitées.

Par ailleurs, deux autres chantiers de l’Ophis sont en cours dans la commune. Baptisé « L’Angélique », le premier sera composé de 15 appartements. La seconde opération porte sur la réhabilitation de l’ancienne école Maurice-Grangier, qui sera transformée en un ensemble immobilier de 14 logements.