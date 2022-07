Puy-de-Dôme : inauguration du nouveau pôle culturel de Croix-de-Neyrat à Clermont-Ferrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), l’inauguration du pôle culturel de Croix-de-Neyart a eu lieu le 25 juin 2022.

La construction du centre culturel de Croix-de-Neyrat, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), s’inscrit dans le plan de mise aux normes du bassin de lecture Nord et de la création d’équipements dédiés aux musiques actuelles. Ce nouveau pôle de culture regroupe dans un même bâtiment une médiathèque et un espace de répétition et de ressources, qui se fondent en un lieu de transition par un hall d’accueil commun.

D’une superficie de plus de 715 m², la médiathèque présente une architecture ovoïde avec de grandes baies vitrées offrant une vue sur un extérieur verdoyant. L’espace musical, quant à lui, s’étend sur environ 400 m².

Le projet, soutenu par Clermont Auvergne Métropole, a mobilisé un investissement de plus de 6 millions d’euros, dont près de 1,5 million d’euros par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et environ 315 000 euros par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.