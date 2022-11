Puy-de-Dôme : inauguration de la zone de refuge piéton à Chamalières

Située au croisement de l’avenue de Villars et l'avenue Valéry-Giscard-d'Estaing à Chamalières (Puy-de-Dôme), une zone de refuge pour piétons a été inaugurée le 27 octobre 2022. Le maire, quelques élus locaux et de la communauté des Clarisses ont assisté à la cérémonie. Les entreprises Enedis et Colas ont réalisé les travaux sous la maîtrise d’ouvrage de Clermont Auvergne Métropole.

L’ensemble des travaux a porté sur la reconstruction du mur du monastère des Clarisses pour l’agrandissement de l’espace piéton. Ce réaménagement a entraîné le déplacement de l’armoire électrique et du candélabre. Par ailleurs, une nouvelle armoire électrique a été installée au niveau du croisement placé sous vidéosurveillance afin d’assurer le raccordement des caméras. L’enrobage de la chaussée et la rénovation du réseau électrique ont également été réalisés.

L’aménagement de la zone de refuge va permettre de sécuriser les piétons qui traverseront le carrefour. Pour réaliser le projet, la Ville a participé au financement à hauteur de 17 000 euros.