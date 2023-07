Puy-de-Dôme : inauguration de la résidence Vénétie à Clermont-Ferrand

La résidence Vénétie à Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme, a été inaugurée le 27 juin 2023 par Arnaud Guillemain d’Echon, le président d’Auvergne Habitat. Plusieurs élus locaux ont assisté à la cérémonie, dontcomme Olivier Bianchi, le président de Clermont Auvergne Métropole et maire de Clermont-Ferrand.

Cette nouvelle infrastructure compte plus de 60 logements, dont une quarantaine de logements locatifs et une quinzaine en accession à la propriété. Les appartements vont du T2 au T4. L’immeuble propose également des locaux dédiés aux professions médicales, un restaurant, ainsi que deux niveaux de stationnement.

Cette résidence dispose d’une haute performance énergétique et bénéficie du label « Bâtiment Énergie et Environnement » avec un niveau E2C1. Sa construction a été financée par plusieurs acteurs publics comme l’État, le conseil départemental du Puy-de-Dôme et Clermont Auvergne Métropole.

Pour Auvergne Habitat et ses partenaires financiers, Vénétie est un exemple de densification du tissu urbain et une réussite sur le plan énergétique. Sa réalisation vient élargir l’offre locative de la ville de Clermont-Ferrand.