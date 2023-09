Puy-de-Dôme : fin du chantier de rénovation de l’église Saint-Pierre, au Cendre

Le chantier de rénovation et de réaménagement de l'église Saint-Pierre du Cendre, dans le département du Puy-de-Dôme, a pris fin. L’édifice religieux a rouvert ses portes au public en septembre 2023, après deux mois de travaux.

Les aménagements, réalisés sous la direction des autorités municipales, portaient sur la restauration des peintures et des fenêtres de cet édifice datant du XIVe siècle. Les systèmes électriques, sonores, d'éclairage et de chauffage ont été entièrement réhabilités. Les vitraux ont également été remis à neuf. Par ailleurs, l’opération a permis d’installer un garde-corps au niveau de la tribune, et de renouveler l’ensemble du mobilier, notamment les bancs.

Ce projet vise à préserver ce patrimoine emblématique de la commune du Cendre. Ce projet, évalué à un peu plus de 100 000 euros, a bénéficié du soutien financier du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC).