Puy-de-Dôme : fin des travaux d’aménagement du bourg de Thuret d’ici à juin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le réseau d’assainissement et la chaussée des RD210 et RD211 à Thuret (Puy-de-Dôme) sont en cours de réhabilitation.

Depuis le début de cette année, le département du Puy-de-Dôme et la commune de Thuret entreprennent des travaux d’aménagement sur la place de l’église Saint-Martin et sur les sections de la RD210 et de la RD211 qui traversent le secteur du bourg. De janvier à avril 2022, la circulation a été déviée pour permettre la réfection de la structure de la chaussée, incluant la pose de plusieurs plateaux surélevés et la réhabilitation de la bande de roulement. Des trottoirs normalisés ont été créés et les candélabres anciens ont été remplacés. Par ailleurs, les branchements d’eau et les avaloirs ont été repris. Pour réhabiliter les canalisations, le Département a opté pour une solution qui ne nécessite pas de remplacement, en renforçant les parois intérieures à l’aide d’une membrane étanche.

Au total, un budget de plus de 1 million d’euros a été alloué à la réalisation de l’ensemble des travaux. Selon le calendrier établi par le maître d’œuvre, la Direction routière et d’aménagement territorial Clermont-Limagne, le chantier devrait être achevé au cours du mois de juin 2022.