Puy-de-Dôme : fin des préparatifs et lancement des véritables travaux du projet InspiRe, à Clermont-Ferrand

Débutés en 2023, les travaux préparatoires du projet InspiRe à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) sont terminés. Ils consistaient à modifier les arrêts de bus et les voies pour les transports en commun. Un réseau de substitution a été mis en place pour maintenir le service de transport. Depuis septembre 2023, les aménagements du projet ont commencé.

Le but du programme InspiRe est d'élargir le réseau de transport de la Métropole et d'améliorer la connectivité routière entre les communes de la région. L’objectif est de mettre les habitants à moins de 30 minutes du centre-ville et des services essentiels.Selon le planning prévisionnel, le chantier devrait s'étendre sur trois ans, jusqu'en 2026. Les opérations engloberont la refonte du réseau existant et la mise en place de deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Des pistes cyclables supplémentaires seront aussi aménagées. De plus, une reconfiguration des espaces publics est prévue pour offrir des zones paysagères adaptées aux déplacements actifs.