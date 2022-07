Puy-de-Dôme : des travaux sur les réseaux de chaleur, d’assainissement et d’eau potable du boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Clermont Auvergne Métropole a prévu de réaliser des travaux sur le boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand. Ils concernent les réseaux de chaleur, d’assainissement et d’eau potable.

Dans le cadre de son schéma de transition énergétique et écologique, Clermont Auvergne Métropole vient de lancer des travaux sur les réseaux humides du boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Cette opération porte sur le remplacement des réseaux d’assainissement et d’eau potable sur la section comprise entre les intersections avec les boulevards Côte-Blatin et Bingen. Le chantier devrait durer jusqu’au mois d’avril 2023. Son objectif est en partie de procéder à l’entretien de l’infrastructure afin d’assurer la qualité de l’eau distribuée chez les particuliers.

La collectivité prévoit également de mener des travaux sur le réseau de chaleur de cet axe à partir du mois de novembre 2022. Cette opération durera 10 mois. Elle s’inscrit dans le cadre du déploiement du réseau de chaleur urbain de la ville de Clermont-Ferrand. Précisons que le programme dans sa globalité vise une extension des deux réseaux clermontois ainsi qu’une interconnexion sur le secteur Estaing afin d’en faire bénéficier environ 4 000 foyers supplémentaires.