Puy-de-Dôme : des travaux d’aménagement sur les routes départementales

Dans le Puy-de-Dôme, les routes départementales sont en travaux dans les communes de Champeix, d’Orléat et de Limons.

Le Puy-de-Dôme dispose d’un important réseau routier avec environ 7 000 kilomètres de routes départementales. Chaque année, le Conseil départemental investit près de 50 millions d’euros pour assurer l’entretien et l’amélioration de ce réseau.

Pour la commune d’Orléat, des travaux d’aménagement routiers ont été réalisés sur la RD224 du 27 juin au 13 juillet 2022.

Des travaux sont également en cours jusqu’en septembre 2022 sur la RD43, sur le territoire de la commune de Limons. Ils sont financés à hauteur de 190 000 euros par le conseil départemental du Puy-de-Dôme et à environ 200 000 euros par la commune. Une déviation est mise en place jusqu’au 8 août en raison du chantier.

Par ailleurs, la RD996 et la RD28 font l’objet d’aménagements depuis le 8 juillet jusqu’au 31 septembre. Les travaux sont divisés en deux phases. La première concerne la RD996, au niveau du quai de Beaugeix, jusqu’à fin août. La seconde phase se situera au carrefour de la RD996 et la RD28. Le Conseil départemental finance cette opération pour un montant de près de 450 000 euros. La Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire participe également à hauteur de 180 000 euros et la commune de Champeix à plus de 450 000 euros.