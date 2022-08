Puy-de-Dôme : Des programmes dédiés aux séniors à Cournon-d’Auvergne et à Chauriat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Logement collectif Supprimer Valider Valider

Dans le Puy-de-Dôme, Auvergne Habitat propose des résidences adaptées et sécurisées dans le cadre de sa démarche « So’Séniors ».

« So’Séniors » est un concept lancé par Auvergne Habitat afin de répondre aux attentes des personnes âgées autonomes souhaitant participer à une vie sociale au sein d’une résidence adaptée. Alliant habitat et services, les programmes proposés se situent entre logement classique et structure médicalisée.

Deux résidences sont d’ores et déjà en activité dans le département. Notamment à Orcet, le programme « Le Hameau du Petit Auzon » se compose de 21 pavillons T2 et T3. À Lempdes, 30 appartements T2 et T3 sont également proposés au sein de la résidence La Maugagnade.

Début juillet 2022, Auvergne Habitat a livré la résidence « Les Jardins d’André » à Cournon-d’Auvergne. Celle-ci comprend 30 appartements répartis sur quatre étages et desservis par un ascenseur. Elle dispose d’un lieu de vie collectif dont une salle commune de près de 130 m² et d’une terrasse partagée de plus de 120 m².

Un autre programme est par ailleurs en cours de réalisation à Chauriat. Il s’agit de la future résidence L’Étang, qui offrira à terme 25 pavillons T2 et T3.