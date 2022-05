Puy-de-Dôme : début des travaux d’aménagement de la rue Pasteur à Aubière au printemps 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’aménagement de la rue Pasteur à Aubière portera sur la réfection de la chaussée, l’agrandissement des trottoirs et la création d’une piste cyclable.

À Aubière (Puy-de-Dôme), de nombreux projets ont été approuvés dans le cadre du programme d’aménagement et de développement durable de la commune. C’est le cas, notamment, du renforcement de l’insertion urbaine du campus des Cézeaux. Ce dernier prévoit l’amélioration des liaisons entre le campus et la ville. Plusieurs aménagements sont prévus dans ce cadre, dont l’aménagement de la rue Pasteur jusqu’à la rue du 4-Septembre. Des travaux de réseau ont été réalisés de septembre à mi-décembre 2021. Ils ont concerné le tronçon compris entre la rue des Foisses et l’allée des Amandiers. Le chantier a été entrepris par le syndicat mixte de l’eau de la région d’Issoire et Clermont Auvergne Métropole.

Les travaux de l’aménagement de la voirie de la rue Pasteur se poursuivront cette année. Ils ont été présentés récemment par le maire d’Aubière, Sylvain Casildas lors d’une rencontre avec les habitants du quartier. Cette concertation a permis de connaître les premières impressions, mais aussi de recueillir des suggestions pour améliorer le projet. Le chantier prévoit la réfection de la chaussée, l’élargissement des trottoirs et la création d’une piste cyclable. La végétalisation des espaces est également au cœur de ce projet. Les travaux devraient commencer avant l’été 2022.