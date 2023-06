Puy-de-Dôme : de nouvelles aires de jeux de proximité à Ceyrat

Des aires de jeux de proximité sont actuellement en construction dans la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme). Ces infrastructures seront installées dans le secteur des Vergers de Gravenoire, dans le lotissement de La Vialle, et aussi à Poum Patatra (avenue de Royat, au croisement de la rue du Granit). Les services techniques communaux ont récemment effectué le terrassement pour aménager les sites.

Ces nouveaux lieux de loisirs proposeront des jeux pour les enfants de trois à dix ans et des zones de repos avec du mobilier pour accueillir toute la famille. L’ensemble devrait être accessible au public avant l’été 2023.

L’opération est chiffrée à un peu plus de 100 000 euros. Elle est subventionnée par le Fonds de soutien métropolitain et le Fonds des initiatives communales (FIC) du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Pour compléter ces installations, la municipalité de Ceyrat travaille d’ores et déjà sur un nouveau programme d’aires de jeux de proximité.