Puy-de-Dôme : de nouveaux logements sociaux à Mozac

L’Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du département du Puy-de-Dôme vient de livrer 14 nouveaux logements sociaux à Mozac. Les habitations, inaugurées début décembre 2022, ont été aménagées dans l’ancienne maison de retraite de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Il s’agit d’appartements de type T2, T3 et T4, meublés et équipés de systèmes de chauffage individuels.

Baptisée « Clos de l’Abbaye », la résidence a été créée en vue de proposer des logements confortables à des ménages à faibles revenus. Elle est le fruit d’une collaboration entre la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcan, le département du Puy-de-Dôme, l’État et des organismes de gestion de l’habitat. Représentant un investissement de plus de deux millions d’euros, elle est destinée à renforcer l’offre de logements au sein de la collectivité. Ce projet s’inscrit dans le programme local de l’habitat et vise à répondre aux besoins en logements du territoire.