Puy-de-Dôme : de nouveaux équipements sportifs à Issoire

Les Jodonnes s’offrent une nouvelle aire multisports. Le complexe du Mas se dotera également de courts de tennis neufs.

La Ville d’Issoire (Puy-de-Dôme) travaille sur ses équipements sportifs pour améliorer le cadre de vie et le confort de ses habitants. En 2021, elle a condamné le terrain multisports des Jodonnes à la suite de problèmes d’incivilités rendant le site inutilisable et dangereux pour les usagers. Depuis quelques semaines, un nouvel espace plus fonctionnel prend forme à quelques mètres de la route afin de sécuriser les lieux. Les matériaux utilisés permettront un meilleur confort acoustique pour les riverains. Toute la structure sera réalisée en acier galvanisé à chaud pour assurer une pérennité considérable. À terme, le nouveau terrain permettra de pratiquer des sports collectifs grâce à la mise en place, entre autres, de quatre buts brésiliens, de deux cages fermées et de deux paniers de basket. Deux modules de fitness en plein air sont aussi prévus.

En outre, les travaux de démolition et de reconstruction de terrains de tennis du complexe sportif du Mas ont été achevés récemment. Deux courts étaient concernés par cette rénovation. Le chantier incluait également la construction d’un mur de soutènement et de deux bassins de stockage des eaux pluviales. Les travaux, chiffrés à plus de 180 000 euros, ont bénéficié d’une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 20 %.