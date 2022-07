Puy-de-Dôme : création de quinze nouveaux logements à Châtel-Guyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Logement neuf Supprimer Valider Valider

L’Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social du département du Puy-de-Dôme transforme un ancien internat de Châtel-Guyon en logement locatif.

Dans l’objectif de répondre à un besoin en logements dans la commune de Châtel-Guyon, l’Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (Ophis) du département du Puy-de-Dôme a décidé de réaménager l’ancien internat de l’école nationale de police. Le projet porte sur la création de 15 nouveaux logements, au sein du bâtiment, sur 1 000 m² de surface de plancher. Ainsi, le nouvel immeuble, baptisé Villa Saint-Joseph, comptera deux appartements de type T1 bis, neuf appartements de type T2, trois appartements de type T3, et une habitation de type T4. La résidence disposera également d’un local à vélos, d’un jardin arboré, de deux garages et de treize places de parking aérien, dont une dédiée aux personnes à mobilité réduite.

Un budget de 2 millions d’euros a été mobilisé pour financer les travaux. Le projet, dont l’objectif est de proposer les nouveaux logements à la location, a bénéficié des soutiens du Département, de la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, d’Action Logement et de la Caisse des dépôts et consignations.

Le vendredi 1er juillet 2022 , une visite du chantier a été effectuée par une délégation d’élus composée de Frédéric Bonnichon, le maire de Châtel-Guyon, et d’Anne-Marie Maltrait, la présidente de l'Ophis du Puy-de-Dôme.