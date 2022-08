Puy-de-Dôme : création de la nouvelle extension de la piscine communautaire Béatrice-Hess à Riom

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Equipement sportif Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Riom, les travaux préparatoires du chantier de la piscine communautaire Béatrice-Hess sont terminés. Le chantier porte désormais sur la création de la nouvelle extension.

À Riom (Puy-de-Dôme), les travaux d’extension de la piscine communautaire Béatrice-Hess suivent leur cours. Début août 2022, Frédéric Bonnichon, le président de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, Fabrice Magnet, le vice-président délégué au sport, et Alain Caze, le vice-président en charge des travaux, se sont rendus sur le chantier afin de constater l’évolution des travaux. Les aménagements préparatoires étant terminés, l’opération se poursuit désormais avec les travaux de terrassement et la création des fondations des nouveaux locaux. Elle durera jusqu’en septembre.

Rappelons que le calendrier du chantier prévoit la réouverture complète du site en novembre 2023. À terme, le complexe disposera de nouveaux espaces ludiques dont un bassin loisir-détente, une pataugeoire, un pentagliss ainsi qu’un espace bien-être et un toboggan aquatique. L’extension représente un investissement d’environ 10 millions d’euros, financé en majorité par la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.