Puy-de-Dôme : création de deux jardins partagés à Clermont-Ferrand

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), des jardins partagés seront aménagés au sein de la résidence Le Panoramic et de la pension de famille Côté Cour.

L’Office public de l'habitat et de l'immobilier social (Ophis) et l’association Landestini viennent de signer une convention de partenariat pour développer de nouveaux projets à dimensions écologique et sociale. Ceux-ci porteront sur la mise en place de deux jardins partagés et d’ateliers d’apprentissage à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Le premier jardin sera aménagé dans le quartier de Croix-Neyart, au bas de la résidence Le Panoramic. Situé entre trois immeubles, il prendra la forme de bacs surélevés pour accueillir différentes cultures. Le second jardin sera réalisé au sein de la pension de famille Côté Cour. Il s’agira de végétaliser la terrasse commune pour proposer un lieu de convivialité.

Précisons que Côté Cour est la première pension de famille Ophis. Inaugurée en avril 2022, elle comprend 47 logements accompagnés (résidences sociales, pensions de famille, etc.) et 20 logements sociaux classiques. La résidence prend place dans un ancien bâtiment de la CARSAT.

En outre, un espace public comprenant environ 5 000 m² de jardin est également en projet dans le quartier Ballainvilliers. Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 10 millions d’euros. Les travaux devraient commencer en 2024 pour une livraison estimée d’ici à 2025.