Puy-de-Dôme : construction des logements pour séniors à Issoire

À Issoire, une délégation du conseil départemental du Puy-de-Dôme, de l’Agglomération Pays d’Issoire et de l’Ophis a posé la première pierre de la résidence « Happy », le 9 mars 2023. La cérémonie marque ainsi le début de ce chantier qui prévoit la construction d’une trentaine de logements des générations séniors (LODGES). Cette résidence comprendra des appartements dotés d’une domotique adaptée aux locataires d’âge avancé et en perte d’autonomie. Ils seront livrés avec des balcons, des places de stationnement, des jardins privatifs et une salle commune au rez-de-chaussée.

Au total, près de 4 millions d’euros seront alloués au chantier. L’investissement est porté par l’Ophis avec le soutien du conseil départemental du Puy-de-Dôme, de l’État et de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Précisons que ce projet vise à proposer une offre de logements abordables et permettant d’accompagner les personnes âgées dans leur maintien à domicile.