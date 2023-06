Puy-de-Dôme : construction de la bibliothèque de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand

En préparation depuis 2020, le chantier de la nouvelle bibliothèque de l’Hôtel-Dieu, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), vient de débuter. La pose de la première pierre a eu lieu fin mai 2023. Les travaux portent sur la réhabilitation du plus ancien bâtiment de l’hôpital. Ils incluent la création d’un forum central de plus de 2 000 m2 qui regroupera le hall d’entrée et un amphithéâtre d’une capacité de 200 places. Les ailes du bâtiment seront également réaménagées afin d’installer des pôles thématiques axés, entre autres, sur la famille, sur l’art, sur les sciences, sur la littérature et sur la musique. La cour extérieure, quant à elle, sera transformée en un jardin de lecture et en un lieu de promenade pour les visiteurs.

Selon les prévisions, la bibliothèque ouvrira officiellement ses portes dans le courant de l’année 2026. Au total, plus de 60 millions d’euros sont investis dans sa construction. Le financement est assuré par Clermont Auvergne Métropole, le conseil départemental du Puy-de-Dôme, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État.