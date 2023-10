Puy-de-Dôme : commercialisation des locaux d’activité du futur village artisanal, à Châteaugay

Assemblia, une entreprise publique locale (EPL) de location de logements dans le département du Puy-de-Dôme, vient de lancer une opération commerciale dans le cadre du projet de village artisanal à Châteaugay. L’offre porte sur la vente ou la location de futurs locaux d’activité qui seront regroupés au sein de deux bâtiments. Il s’agit d’espaces artisanaux avec des surfaces allant de 150 m2 à 330 m2, qui seront alimentés par des panneaux photovoltaïques.

Le village artisanal est en cours de construction au sein de la zone d’aménagement concerté des Graviers 2. Il devrait être livré au début de l’année 2024. Ce projet représente un investissement de près de 2 millions d’euros et il est réalisé avec le soutien de la ville de Châteaugay et de Clermont Auvergne Métropole. Selon Assemblia, son aboutissement permettra de stimuler la dynamique commerciale du territoire et de favoriser l’implantation des PME et des TPE.