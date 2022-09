Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), l’extension urbaine du quartier de Trémonteix se poursuit.

Constituant l’un des derniers grands espaces urbanisables sur le secteur périphérique de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le quartier de Trémonteix fait l’objet d’un projet d’extension urbaine, lancé en 2011.

Sous la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur Assemblia, l’opération vise à concevoir un écoquartier exemplaire, adapté aux jeunes ménages clermontois. Sa réalisation nécessite, sur une durée de quinze ans, un investissement estimé à 120 millions d’euros.

Aujourd’hui, environ 50 % des logements sont sortis de terre. La plaine sportive de plus de 3,5 hectares et la crèche sont également terminées. En janvier 2022, le nouveau quartier a été labélisé « Écoquartier – Étape 2 en chantier » pour la qualité de ses équipements et ses espaces alliant mixité sociale et développement durable.

La première phase des travaux de l’écoquartier a permis de construire environ 350 logements. L’aménagement se poursuit avec la construction de quelque 700 logements pour accueillir de nouvelles familles.