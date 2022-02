Puy-de-Dôme : Clermont Auvergne Métropole poursuit le déploiement de son schéma cyclable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Pour cette année, Clermont Auvergne Métropole a programmé plusieurs opérations d’aménagements qui découlent du schéma cyclable.

Dans le déploiement de son schéma cyclable, Clermont Auvergne Métropole va aménager plus de 50 kilomètres de pistes en 2022. Les travaux seront répartis en trois catégories. La première porte sur la création de nouveaux parcours sur le territoire. Une voie verte de 5,8 kilomètres doit relier Clermont-Ferrand à Cournon-d’Auvergne dès l’été prochain. Un autre tracé de 3,3 kilomètres longera les rues Pierre-Boulanger, Champ-Lamet et André-Citroën pour connecter les communes de Lempdes et de Pont-du-Château. Sur les boulevards Aristide-Briand, Jean-Jaurès et Blatin, un itinéraire cyclable de 2,3 kilomètres sera ouvert à la circulation vers la fin de l’année. À Chamalières, une piste de 2,5 kilomètres sera accolée à la rue Paul-Bert.

La deuxième catégorie de travaux concerne les aménagements provisoires. La Métropole prévoit de mener plusieurs opérations à Clermont-Ferrand. Une piste cyclable bidirectionnelle de 1,7 kilomètre sera réalisée sur les boulevards Jean-Baptiste-Dumas et Lavoisier. Une autre voie verte de 2,2 kilomètres offrira une continuité entre la rue de Chanteranne, l’avenue Fernand-Forest et la rue Sous-les-Vignes. La Métropole fera de même sur le boulevard Joseph-Girod, la rue Poncillon et la rue Pierre-de-Courbertin avec la création d’un itinéraire transversal de 1 kilomètre. Dans la troisième catégorie de travaux, 38 kilomètres de pistes à double sens cyclables seront matérialisés dans la capitale du Puy-de-Dôme. Elles seront réalisées sur les rues à sens unique pour permettre aux cyclistes de circuler en sens inverse.