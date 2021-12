Puy-de-Dôme : chantier de rénovation sur la RD 15

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

De Volvic à Châtel-Guyon, en passant par Enval, la RD 15 est en cours de rénovation.

Depuis le mois de juin, l’axe routier RD 15 entre Volvic et Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) fait l’objet de travaux de rénovation. Ils incluent les opérations de sécurisation et d’aménagement des alentours du pont de Crouzol. Le coût de cette opération s’élève à 170 k€. La construction d’un mur de soutènement à Saint-Hippolyte (Puy-de-Dôme), afin de lutter contre un affaissement évolutif du trottoir et d’une partie de la chaussée, est également en cours. Le montant de cette opération est de 120 k€, dont 40 k€ subventionnés par la commune.

Par ailleurs, ce chantier sur la RD 15 est une occasion de se pencher sur les abords des gorges d’Enval. Pour cela, la sécurisation du cheminement piéton, le changement des glissières de sécurité, la création d’une aire de stationnement, l’élargissement et le renforcement des accotements, ainsi que la réparation du pont, sont prévus pour un montant de 200 k€.

Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, qui devraient s’achever au début de l’année prochaine, le Département a investi près de 500 k€.