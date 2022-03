Puy-de-Dôme : bientôt un nouveau siège administratif pour la Communauté de communes de Billom Communauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les services administratifs de la Communauté de communes de Billom Communauté emménageront dans leurs nouveaux locaux avant la rentrée 2022.

Le nouveau siège de la structure intercommunale Billom Communauté devrait être livré en septembre prochain. Les locaux en question sont en construction sur une friche industrielle à Billom (Puy-de-Dôme). Une fois opérationnels, ils présenteront un plus grand confort de travail et permettront à la collectivité de regrouper l’ensemble de ses services administratifs dans un bâtiment répondant aux normes d’accessibilité. Précisons que les lieux seront partagés avec les services du syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) de la région de Billom.

La création du nouveau siège fait partie d’un projet porté par la Collectivité, l’Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) et le SIVOS. L’opération est associée à la construction d’un bâtiment destiné à l’habitation, comptant 12 logements sociaux du T2 au T3. Un budget de 2,45 millions d’euros a été investi dans les deux chantiers, qui bénéficient du soutien financier de l’État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Puy-de-Dôme.