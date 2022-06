Puy-de-Dôme : avancement du projet Via Allier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le Puy-de-Dôme, les dossiers de déclaration d’utilité publique pour le projet Via Allier dans le secteur nord devraient être finalisés début 2023.

L’itinéraire Via Allier est un composant majeur de la véloroute de l’Auvergne. Il constitue une partie du cheminement cyclable inscrit au Schéma national des véloroutes, appelé V70. Celui-ci traverse les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Dans le Puy-de-Dôme, le projet associe le Département et l’ensemble des communes et Communautés de communes traversées.

Le Puy-de-Dôme a prévu d’être le propriétaire des secteurs nord et sud de la Via Allier. La partie nord commence en rive gauche de l’Allier, sur la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin. Le tracé en cours d’étude permettra de rejoindre la coulée verte de la Morge. Il parcourra donc les communes de Saint-Sylvestre-Pragoulin, de Saint-Priest-Bramefant, de Mariol, de Mons, de Limons, de Luzillat, de Maringues, de Joze, des Martres d’Artière et du Pont-du-Château. La finalisation des dossiers réglementaires pour l’autorisation environnementale et la déclaration d’utilité publique est prévue pour début 2023.

La partie sud de la Via Allier dans le Puy-de-Dôme débutera également en rive gauche de l’Allier. L’itinéraire devrait parcourir une dizaine de communes (Authezat, Montpeyroux, Coudes, Saint-Yvoine, Issoire, Parentignat, Les Pradeaux…). Les inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés en 2021. La mise à l’enquête publique est envisagée d’ici à 2023.