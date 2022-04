Puy-de-Dôme : avancement des études du projet de la zone d’aménagement concerté multisites de Romagnat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Romagnat (Puy-de-Dôme), les études archéologiques sont en cours pour le projet de la ZAC multisites Prat-Condamine.

La création d’une ZAC multi-sites sur les secteurs du Prat et de la Condamine à Romagnat (Puy-de-Dôme) a été lancée en 2010. Elle vise à favoriser un accueil maîtrisé de la population et à assurer une mixité sociale. En ce sens, le projet prévoit la création d’environ 205 logements répartis sur les deux sites. Il a été validé par délibération du conseil municipal en 2013, après l’étude de cadrage urbain et l’étude d’impact. Les enquêtes publiques se sont ensuite enchaînées.

Le traité de concession d’aménagement a été signé avec Assemblia en 2014. La déclaration d’utilité publique a été validée en mars 2016. La même année, l’opération a été interrompue suite à des problématiques d’acquisitions foncières. Elle a été relancée en 2020 avec la reprise d’étude. La commune a également mandaté l’Établissement public foncier Auvergne pour l’acquisition des parcelles nécessaires à l’élaboration de la ZAC.

En juin 2021, la Municipalité a créé des groupes de travail composés de riverains, d’élus et de représentants d’Assemblia pour faire évoluer le projet. Ceux-ci se sont réunis en octobre 2021 pour en aborder les grandes lignes.

Les études de sol des deux secteurs ont été réalisées, les études archéologiques ont commencé au début de l’année 2022. Les travaux devraient suivre en 2023.