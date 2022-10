Puy-de-Dôme : Aubière, poursuite de la réhabilitation du quartier HLM du Prat.

À Aubière (Puy-de-Dôme), le quartier HLM du Prat compte 216 logements construits et gérés par l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (Ophis). Il a fait l’objet d’un programme de réhabilitation chiffré à 5 millions d’euros afin d’améliorer la qualité de vie des résidents. Les travaux prévus visent à revaloriser l’aspect extérieur des bâtiments par l’amélioration du confort et des capacités thermiques. S’y ajoute la création d’un balcon sur 66 appartements. Le projet a fait l’objet d’un diagnostic en amont portant sur les façades, les réseaux et les voiries. Cette étape a été menée par une équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par l’architecte Jacky Saveau.

La première phase du chantier a démarré à l’été 2021. Elle a concerné la réfection des voiries, des parkings ainsi que des réseaux d’eau potable et de chaleur. Débutée au cours du second semestre 2021, la deuxième étape a porté sur la réfection des façades, la création des balcons et le remplacement du contrôle d’accès. Enfin, la dernière phase s’étalera jusqu’en 2025. Elle inclura la création de quatre ascenseurs qui desserviront 86 logements de la résidence.

Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre du plan de rénovation engagé par l’Ophis au niveau du Département.